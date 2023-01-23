Общество

Ищущие инвалида на великолукском болоте поисковики вышли на следы человека

Мужчину, который добровольно поселился на болоте, продолжают искать в Великолукском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: поисковый отряд «След»

«Тут остров на болоте. Наш товарищ потеряшка говорил, что он на каком-то острове. Там следы человека и болотохода. В общем, ездят и ходят туда. И там нахожено очень приличное расстояние. Нам 900 метров до туда», - рассказали поисковики.

Они отметили, что подобраться к месту, где может находиться мужчина, сложно из-за особенностей болотистой местности.

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Ранее сообщалось, что мужчина, который является инвалидом, с 11 января добровольно живёт в болоте, выходит на связь. Отмечается, что пропавший «не вполне психически здоров» и «всех рисков не оценивает».