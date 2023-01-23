Общество

Песков разъяснил принцип работы указа о частичной мобилизации

Кроме призыва граждан на военную службу, который завершен, частичная мобилизация включает и другие задачи, необходимые Минобороны, они реализуются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - сказал Дмитрий Песков журналистам РИА Новостей.

Он уточнил, что кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил. «Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать», - отметил пресс-секретарь президента.