Общество

Большинство умерших от COVID-19 не были своевременно ревакцинированы, заявили в Минздраве

Абсолютное большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось», — сказал Владимир Чуланов.

Он также отметил, что в многочисленных исследованиях было доказано, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения и смерти от новой коронавирусной инфекции, говорится в Telegram-канале министерства. Российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе BQ1.1 («цербер») и XBB1.5 («кракен»).

По его словам, средний возраст людей, которые умерли от COVID-19, составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание.

«Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний», — пояснил специалист.