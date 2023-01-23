Общество

Александр Козловский встретился с великолукскими студентами

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский встретился с великолукскими студентами.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

«Для меня они очень ценны: есть возможность из первых уст узнать, чем живет молодое поколение. Интересным получился наш диалог со студентами Великолукского филиала ПсковГУ. Юношей и девушек интересовали вопросы развития промышленности, работы нового состава Госдумы и трудоустройства молодежи. Пообщались и на личные темы – о хобби, любимых книгах и фильмах», – отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что многие из студентов успешно трудятся в качестве волонтеров в центре бесплатной юридической помощи «Земляки», и поблагодарил будущих юристов за личный вклад в развитие юрцентра.

Благодарственными письмами депутат отметил старания Валерии Леоновой, Виктории Гавшовой, Валерии Шлапаковой, Марины Циркуленко и Дмитрия Ефимова.

«Помощь студентов бесценна. Они вместе с опытными наставниками консультируют великолучан, разрешают разные ситуации», – заключил Александр Козловский.