Общество

Россиянам предложили лечить незаживающие раны с помощью мух

Специалисты нашли выход, как бороться с бактериями, которые вырабатывают резистентность к антибиотикам. Они нашли необычный способ лечения незаживающих ран. Так, по словам главного специалиста лаборатории биополимеров Новосибирского аграрного университета Олега Сороколетова, решением могут стать раневые мухи.

Их личинки используют при лечении трофических язв и других повреждений, поскольку они способны выделять вещества, подавляющие в ране рост патогенной флоры, сообщает RuNews24.

Такая практика уже применяется в других странах, цитирует специалиста «Газета.Ru». Он считает, что такой способ поможет выработать метод борьбы с супербактериями с их резистентностью. В частности, врач предлагает в течение трех лет использовать в практике обычные антибиотики, а в последующие три года – мух.

Бактерии не будут успевать приспосабливаться, уверен Сороколетов. Причем полученные от насекомых антибиотики можно использовать в гораздо более низкой дозировке, чем современные препараты.