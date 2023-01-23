Общество

Пятиметровый астероид пролетит близко от Земли 26 января

Астероид 2023 BU диаметром около 5 метров 26 января пролетит на расстоянии нескольких тысяч км от Земли, рассказал российский астроном Геннадий Борисов.

По его словам, опасность такой объект вряд ли представляет, но он обладает достаточно большой яркостью, а потому его можно будет увидеть даже в любительские телескопы (но в Южном полушарии), пишет РИА Новости.

Также сейчас комета C/2022 E3 (ZTF) движется по внутренней области Солнечной системы. 12 января она достигла перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки, а 1 февраля пройдет на минимальном расстоянии от Земли. В этот день планету и C/2022 E3 будут разделять «всего лишь 42 миллиона километров (менее трети расстояния от Земли до Солнца)».