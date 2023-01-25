Общество

Диетолог назвал капусту самым полезным овощем

Самым полезным овощем, по мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, является обычная белокочанная капуста. Врач отметил, что в ней содержатся аскорбиновая кислота, фолат, пищевые волокна и сернистые соединения.

Кроме того, капуста обладает противовоспалительным и противоопухолевым эффектами, заявил Гинзбург. Более того, если капуста квашенная – она содержит пробиотические бактерии, пишет RuNews24.

Специалист напомнил об исследованиях, которые доказали, что за счет своего состава, капуста может снизить вероятность развития рака толстой и прямой кишки, а из-за фолиевой кислоты может сгладить проявления климакса.