Общество

О каких мерах соцподдержки знают россияне, выяснил ВЦИОМ

Самой заметной среди мер социальной поддержки в рамках национальных проектов в 2022 году стала программа материнского капитала (98%), а также льготная ипотека (91%), самым результатным направлением, по оценке граждан, стало благоустройство городской среды (81%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, более всего граждане РФ (98%) наслышаны о программе материнского капитала, 91% знает о льготной ипотеке, о ежемесячных выплатах при рождении детей до трех лет - 89%, по 88% слышали о расселении аварийного жилья, диспансеризации населения и раздельном сборе и переработке мусора. О мероприятиях по программе благоустройства городской среды знают 87% граждан, столько же о ремонте и строительстве дорог, 83% также слышали о программе семейной ипотеки, по 84% о развитии дополнительного образования детей (кружки, секции) и программе сохранения редких видов животных.

В этом году доля тех, кто узнал о создании комфортных условий для оказания медицинской помощи (маршрутизация пациентов, упрощение процедуры записи), выросла на 51 процентный пункт в сравнении с 2021 годом, еще на 40% больше теперь знают о центрах занятости «Работа России», на 17% больше людей слышали о создании научно-образовательных центров мирового уровня, центров компетенции НТИ и иных исследовательских центров.