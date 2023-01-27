Общество

Интенсивное потепление в европейской части России объяснили синоптики

Последние несколько дней в европейской части России развивалось интенсивное потепление. В середине недели зона оттепелей добралась до центральных регионов – в столице в течение дня показания термометров приблизились к нулевой отметке, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Виновник оттепели – циклон, который смещается по северной половине Русской равнине. Он атлантического происхождения, так что вместе с ним в регион пробился и хорошо прогретый океанический воздух. Однако, уже сегодня погодный маятник качнется в обратную сторону: вихрь сместится к отрогам Полярного Урала, и европейская часть страны окажется в его холодной части», - объяснили специалисты.

В Санкт-Петербурге ещё 21 января температура была положительной, то уже сейчас на термометрах около −6°С, а в течение дня воздух прогреется лишь до −3°С. Осадки прекратятся, не исключено формирование гололедицы.

Граница оттепелей на Русской равнине отступит в западные регионы. Сегодня слабый плюс возможен только в Смоленской, Псковской, Калининградской и Брянской областях, а также на юге страны. А вот в средней полосе температура начнет приближаться к нормальным значениям – до −5°. Похолодание окажется кратковременным и ограничится выходными. А вот затем с северо-запада на Русскую равнину пробьётся очередной атлантический циклон и всё повторится: север региона снова попадёт в зону тёплого атлантического потока.

В том же Санкт-Петербурге нормальной погода будет оставаться всего два дня: сегодня и завтра на берегах Невы без осадков и −3…−4°С. Но в воскресенье потеплеет до 0°С, а в начале следующей недели и до +1…+2°С. Пойдут дожди вперемешку со снегом.

В Москве так же температура будет колебаться. Сегодня в столице −1°, небольшой снег. Завтра и послезавтра показания термометров опустятся до −4°, но с понедельника снова пойдут вверх. Во вторник −1° и ещё одна порция небольших снегопадов.