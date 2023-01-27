Можно ли отоспаться за выходные, ответил российский врач

Среднестатистическому здоровому человеку нужно спать по семь-девять часов в сутки, отметил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. По его словам, не все соблюдают эту норму.
«Популяционной нормой считается от семи до девяти часов сна. Если человек спит меньше или больше, то это ненормальное состояние. Если спать больше времени, то никаких последствий для организма не будет. Если спать меньше времени, то это уже вредно. Недосып придется компенсировать», – предупредил Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.
За субботу и воскресенье человек не сможет восполнить дефицит сна, который он испытывал в течение пяти рабочих дней, уверен врач.
«Механизм регуляции сна у человека устроен таким образом, что если пять дней в неделю ограничивать время отдыха, а потом отсыпаться в течение двух выходных, то все равно не удастся "вернуть" недостающее время сна. Если человек всю рабочую неделю сознательно сокращал продолжительность сна на два часа, то в субботу и воскресенье ему придется дополнительно провести в кровати десять часов. Это не так легко сделать. Физиология не даст человеку столько проспать, поэтому он все равно останется с нехваткой сна, что будет влиять на его здоровье», – сказал Михаил Полуэктов.
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