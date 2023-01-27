Общество

Можно ли отоспаться за выходные, ответил российский врач

Среднестатистическому здоровому человеку нужно спать по семь-девять часов в сутки, отметил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. По его словам, не все соблюдают эту норму.

«Популяционной нормой считается от семи до девяти часов сна. Если человек спит меньше или больше, то это ненормальное состояние. Если спать больше времени, то никаких последствий для организма не будет. Если спать меньше времени, то это уже вредно. Недосып придется компенсировать», – предупредил Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.

За субботу и воскресенье человек не сможет восполнить дефицит сна, который он испытывал в течение пяти рабочих дней, уверен врач.