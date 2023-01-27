Общество

Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным

Представители юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России оказали правовую помощь осужденным исправительного учреждения в селе Середке Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России проконсультировали осужденных, отбывающих наказание в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, по вопросам в сфере уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданского и гражданско-процессуального права, а также оказали помощь в составлении исковых заявлений.

«Такой формат взаимодействия эффективен и направлен на выполнение ключевых задач: совершенствование профессиональных навыков обучающихся, а также оказание юридической помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Андрей Щербаков, который возглавляет юридическую клинику Псковского филиала Академии ФСИН России.

В ходе работы обратившимся были даны разъяснения по вопросам, связанным с трудовым и бытовым устройством после освобождения, а также порядком обращения в органы государственной власти.