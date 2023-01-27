Общество

Псков за год выплатил народным дружинникам свыше 3 млн рублей

Материальное стимулирование в размере свыше 3 млн рублей выплатили народным дружинникам в Пскове в 2022 году. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин в ходе очередной 7-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Сурин выступил на сессии с отчётом о деятельности УМВД России по городу Пскову в 2022 году. Он отметил, что в течение года помощь сотрудникам полиции оказывали представители общественных формирований. Народная дружина в Пскове состоит из 116 человек, 11 из них наблюдают за общественным порядком в сфере безопасности дорожного движения.

За год народные дружинники осуществили 852 дежурства, составили 37 протоколов об административных правонарушениях.