Общество

Александр Баев поинтересовался у МВД ходом расследования дел о «минировании» офиса КПРФ

Как обстоят дела с расследованием дел о «минировании» офиса КПРФ в Пскове, депутат Александр Баев поинтересовался у начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина в ходе очередной 7-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас растёт количество мошенничеств в Интернете. Особенно беспокоит ситуация с ложными сообщениями о минировании – удается ли раскрывать такие преступления? Вы хоть доносите до народа, что удалось раскрыть, чтобы вашу работу видели. Мы вот до сих пор не знаем, что там по "минированиям" наших офисов, которые еще в начале прошлого года происходили. Вопросов много», - сказал Александр Баев, обращаясь к Сергею Сурину, который на сессии зачитал отчет о деятельности ведомства в Пскове в 2022 году.

В ответ начальник УМВД России по городу Пскову заметил, что в целом в 2022 году количество подобных преступлений в Пскове возросло в разы. В основном такие сообщения поступают из-за границы, что связано, в частности, с непростой ситуации во внешней политике России. Поэтому проблема, подчеркнул Сергей Сурин, общая для все страны, не только для Пскова, и раскрываемость таких преступлений очень низкая.

Раскрыть преступление с «минированием» офисов КПРФ в Пскове пока не удалось.



