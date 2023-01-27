Общество

Употребление энергетиков может спровоцировать инфаркт миокарда, предупредила невролог

Даже разовый прием энергетика может спровоцировать аритмию, мигрень и инфаркт миокарда, сообщила доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог Наталья Шиндряева. Специалист объяснила, что энергетики содержат стимулирующие компоненты, но эта стимуляция не длительна и истощает организм.

По мнению врача, в исключительных случаях выпить энергетик можно: например, если нужно выполнить небольшую срочную задачу, а сил не хватает, но лучше от этого отказаться, сообщает «Газета.Ru».

«Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным. Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда. Энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание», – добавила врач.

Она рассказала, что помимо кофеина, таурина и других «бодрящих» ингредиентов, в банке энергетического напитка содержится суточная доза сахара, поэтому одним из неприятных последствий регулярного употребления может стать ожирение.