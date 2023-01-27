Общество

Вредные пищевые привычки перечислил врач-диетолог

У людей есть несколько пищевых привычек, которые можно назвать вредными. Так, по словам практикующего врача-диетолога, члена Национального общества диетологов Оксаны Выдря, одна из них – это есть кашу на завтрак. Когда-то это действительно считалось полезным, говорит специалист. Но сегодня выбор, что съесть на завтрак, гораздо богаче, да и каша уже не та, уверена врач.

Поэтому врач-диетолог рекомендует разнообразить рацион яйцами с лососем, авокадо или творогом, пишет RuNews24.

Еще одна вредная привычка – есть много хлеба. Диетолог рассказала, что белый хлеб содержит пустые калории, повышающие уровень сахара и инсулина. Помимо прочего, такой хлеб вредит микрофлоре кишечника.

Гастроэнтеролог Александр Яковлев вовсе причислил к вредным пищевым привычкам употребление газированной воды. По словам специалиста, такая вода насыщена углекислым газом, поэтому стимулирует выработку соляной кислоты и вредит ЖКТ.

Еще одна вредная привычка, которая закрепилась еще с конца 90-х — не кушать после 18 часов. Специалисты уверяют, что это всего лишь разновидность диеты, которую не стоит применять в отношении всех подряд. Помимо прочего, к числу вредных пищевых привычек специалисты причислили миф о пользе сырых овощей и заедание стресса.