Общество

Островский район занял второе место в конкурсе регионального МЧС

Островский район занял второе место в конкурсе регионального управления МЧС России. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Островский район занял второе место среди муниципальным районов области. Мы вошли в тройку лучших в конкурсе, объявленном региональным Управление МЧС России», - написал глава района.

На конкурсе оценивалась готовность сил и средств на местах в области гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в плане обеспечения безопасности жизнедеятельности населения за минувший год.

«Хочу поблагодарить всех причастных к обеспечению этой важной для населения работы», - добавил Дмитрий Быстров.