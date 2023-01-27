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7 ответов на вопросы о присоединении к Пскову районных новостроек

Общество

Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

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Ещё с пятью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале. В регионе простились с гвардии майором Николаем Васильевым, гвардии младшим сержантом Иваном Ахтырским, гвардии ефрейтором Михаилом Дмитриевым, гвардии ефрейтором Артёмом Петренко, рядовым Евгением Огнёвым. «Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем. Вечная память», - добавил глава региона.