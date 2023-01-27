Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Ещё с пятью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.
В регионе простились с гвардии майором Николаем Васильевым, гвардии младшим сержантом Иваном Ахтырским, гвардии ефрейтором Михаилом Дмитриевым, гвардии ефрейтором Артёмом Петренко, рядовым Евгением Огнёвым.
«Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем. Вечная память», - добавил глава региона.