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Общество

Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября

28.01.2023 17:45|ПсковКомментариев: 0

Обязательная цифровая маркировка питьевой воды для детского питания может начаться в России с 1 сентября 2023 года, сообщает Минпромторг. Соответствующий проект постановления правительства опубликован министерством на официальном интернет-портале правовых актов.

«Обязательная цифровая маркировка питьевой воды для детского питания может стартовать с 1 сентября 2023 года», — сообщается в пресс-релизе Минпромторга. При этом проектом постановления предлагается включить детскую воду в уже маркируемую товарную группу «Вода», без проведения эксперимента, пишет агентство «Прайм».

По данным Роспотребнадзора, которые приводит министерство, 27 юридических лиц производят упакованную воду, предназначенную для детского питания. По информации «Оператор-ЦРПТ», данные организации зарегистрированы в системе маркировки, 24 предприятия уже осуществляют маркировку упакованной воды других сегментов и обладают необходимыми программно-аппаратными комплексами и опытом работы с процессами маркировки.

Учитывая имеющийся у отрасли опыт, а также небольшое количество линий, требующих оснащения (детская вода разливается в среднем на одной-двух линиях), сложностей с внедрением маркировки детской воды не прогнозируется, уверены в министерстве.

Ведомство поясняет, что отсутствие обязательной маркировки детской воды позволяет недобросовестным производителям, позиционировать свою продукцию как питьевую воду для детского питания, указывая соответствующие сведения в разрешительной документации, и избегать прослеживаемости оборота производимой ими продукции.

В августе директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева сообщала, что маркировка детской воды начнется в России с 1 марта 2023 года.

Система цифровой маркировки«Честный знак» введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, электронные сигареты и жидкости для них, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

Теги: #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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