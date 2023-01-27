Общество

Неочевидную опасность привычки переносить болезни на ногах назвала эндокринолог

Перенесенные на ногах вирусные болезни могут стать неочевидной причиной развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Врач назвала частую у россиян привычку переносить простуду на ногах и заражать коллег крайне опасной. Она рассказала, что учеными доказана связь между вирусами и тяжелыми нейродегенеративными заболеваниями. «В журнале Science вышла статья с результатами исследования, в котором были проанализированы данные за 20 лет 10 миллионов американских военнослужащих. Обнаружена прямая связь между перенесенным вирусом Эпштейна — Барр и последующим рассеянным склерозом», — цитирует врача «Лента.ру».

В 5 раз повышается риск деменции из-за перенесенного гриппа. Эндокринолог отметила, что многие на практике заметили, что у переболевших COVID-19 снижается память, а у пожилых людей может развиться слабоумие. Это, по ее словам, также доказывает связь вирусов и поражения нервной системы. Тем не менее в большинстве случаев нервная система страдает из-за вирусной пневмонии. Вирусы гриппа также вызывают разнообразные нейродегенеративные заболевания, кроме рассеянного склероза, заявила эндокринолог.

В 31 раз повышается вероятность развития болезни Альцгеймера, если человек перенес вирусный энцефалит.

«И еще одно важное уточнение: риск нейродегенерации после вирусной инфекции развивается в течение года, а не через 10-15 лет», — добавила Павлова. Поэтому, по ее словам, важно следовать простому правилу: если заболел, оставайся дома и лечись.