Общество

Россиянка пыталась похудеть и узнала о 20-килограммовой опухоли в животе

В городской больнице №5 Челябинска женщине удалили гигантскую опухоль весом 20 килограмм.

«Специалисты городской больницы №5 провели уникальную операцию: удаление гигантской миомы матки весом в 20 килограмм. Операция длилась шесть часов, а делали ее даже не в четыре, а в целых восемь рук. В операции участвовали два акушера-гинеколога, хирург и уролог», — цитирует URA.RU Минздрав региона.

Пациентка при похудении заметила, что объем живота не уходит вместе с лишними килограммами. Точный диагноз поставили после МРТ. Признаки заболевания проявились еще в 2019 году - болела и опухала нога. В областной клинической больнице дискомфорт в ноге устранили, но причина осталась.

Женщина начала обследование только в июне 2022 года. Врачи отмечают, что такие опухоли быстро растут и часто становятся злокачественными. Операцию проводили четыре специалиста, притом опухоль нужно было не просто удалить, но и отделить от тканей, с которыми она спаялась.