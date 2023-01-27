Общество

Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале.

«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей — на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России», — цитирует председателя ГД «Парламентская газета».

Также с 1 февраля начинают действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы.

«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане» , — отметил Вячеслав Володин.

Наиболее значимые законы, вступающие в силу в феврале, помимо упомянутых Вячеславом Володиным нормативных актов: