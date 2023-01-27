Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале.
«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей — на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России», — цитирует председателя ГД «Парламентская газета».
Также с 1 февраля начинают действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы.
«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане» , — отметил Вячеслав Володин.
Наиболее значимые законы, вступающие в силу в феврале, помимо упомянутых Вячеславом Володиным нормативных актов:
- индексация свыше 40 различных выплат и пособий, в том числе Ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ);
- штрафы по КоАП за неисполнение требований по обеспечению устойчивой, безопасной и целостной работы на территории России интернета и сети связи общего пользования;
- в Единый федеральный реестр сведений о деятельности юрлиц и в Единый государственный реестр юрлиц не будут вносить сведения о лицензиях на работу, связанную с защитой гостайны;
- разрешение регионам передавать льготникам невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных;
- закрепление в законодательстве понятия «несырьевого неэнергетического экспорта» для поддержки российского бизнеса;
- увеличение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год.
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