Общество

Терапевт перечислила рискующих заразиться бычьим цепнем россиян

Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, что любители строганины, вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться так называемым бычьим цепнем — гельминтом, промежуточным хозяином которого является крупный рогатый скот.

Заражение человека этим ленточным червем происходит при употреблении в пищу недостаточно обработанного мяса или при нарушении гигиенических норм при готовке, сообщает издание NEWS.ru.

В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш, — пояснила терапевт.