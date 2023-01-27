Общество

Ушел из жизни создатель кота Леопольда мультипликатор Вячеслав Назарук

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший знаменитых героев советских мультипликационных фильмов, — персонажей кота Леопольда, Крошки енота и Мамонтенка, — скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил 29 января шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков

Он уточнил, что прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице, сообщают «Известия».

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук», — указал Капков.

Советский и российский художник-мультипликатор, живописец и скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец, и является автором серии полотен, посвященных русской истории: в частности, «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».

За серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде в 1985 году художник был удостоен Госпремии СССР. По приглашению студии Disney, после обращения к нему американских мультипликаторов, читал курс лекций по теории рисунка, живописи и композиции в США.