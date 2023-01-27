Общество

В Госдуме объяснили, что закон в России не запрещает радугу

Российские законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу, при условии что изображается ее классический семицветный вариант. Такие разъяснения дал автор закона об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии Александр Хинштейн, глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Парламентарий в своем Telegram-канале привел в пример новость, в которой говорится о смене названия театрального фестиваля «Радуга». Согласно заявлению его руководителя, организаторы посчитали, что могут нарушить новый российский закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ, сообщает «Парламентская газета».

«Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу», — написал Хинштейн.

Так, в России, по его словам, работает множество предприятий с названием «Радуга» в разных сферах, и вопрос об их переименовании «не ставился никогда и не может ставиться».

«Не реализация наших законов доходит «до маразма». До маразма их доводят именно подобные шаги, как в истории с переименованием фестиваля, отчасти смахивающей на хэппенинг», — пояснил депутат.

Хинштейн выразил готовность предоставить дополнительные разъяснения руководству фестиваля, а также призвал «сохранять здравый смысл и не впадать в крайности». «Кстати, и замечательному мультфильму моего детства "Голубой щенок" наши законы — тоже ничем не грозят», — привел он еще один пример.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и о штрафах за такие нарушения. А 10 января Хинштейн сообщил о первом административном деле по новой статье КоАП.