Общество

Губернатор сообщил о гибели в ходе спецоперации ещё пяти псковских военнослужащих

Ещё с пятью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

В регионе простились с гвардии младшим сержантом Николаем Егоровым, гвардии ефрейтором Артуром Абазовым, гвардии ефрейтором Евгением Горячевым, гвардии рядовым Валерием Ксенофонтьевым, гвардии рядовым Владимиром Цветковым.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь», - добавил глава региона.