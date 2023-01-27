Общество

Погода на Северо-Западе будет напоминать март – синоптики

Предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком серии циклонов Северной Атлантики с характерным однообразным типом метеоусловий – преобладанием пасмурной погоды и ежедневными снегопадами малой интенсивности.

Западно-восточный перенос обеспечит беспрепятственный доступ на просторы Русской равнины подогретому Гольфстримом влажному морскому воздуху с температурным фоном на 5–7° выше многолетней нормы, сообщает метеоцентр «Фобос».

По ночам воздух не будет остывать ниже −1…−6°, а в дневные часы столбики термометров продолжат стремится к нулевой отметке, что благоприятно для формирования слабой ночной гололедицы.

При этом вечером 30 января и в ночь на 31 января будет ветрено с метелью и кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров. Общее количество осадков за предстоящие 7 суток не превысит 5–10 мм, что укладывается в нормальный климатический график. Снежный покров подрастет с 23 см до 26–27 см.

Такая погода по параметрам атмосферы будет больше напоминать март, который, как известно, в России считается зимним месяцем.

Северо-Запад накроют облачные поля атлантического циклона, и вместе с ненастьем в регион придёт потепление: днём на юго-западе до +1…+4˚. И только в самом конце рабочей недели температура понизится до 0…−5˚, на севере – до −5…−10˚.

В Санкт-Петербурге время от времени снег, в отдельные дни – с дождём. Днём 0…+3˚, в пятницу подморозит до 0…−3˚.

В Москве только в понедельник существенные осадки маловероятны, и днём до 0…−3˚. Затем погода испортится, будет сыпать снег, мокрый снег, и днём −1…+1˚.