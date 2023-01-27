Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Догазификация курс на ускорение
100 псковских миллионеров
Политические итоги-2022
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Господин Рейтингомер
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Для здоровья трудящихся
Цифровая гигиена для детей
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 27.01.2023 15:587 7 ответов на вопросы о присоединении к Пскову районных новостроек 30.01.2023 07:200 Сонливость в дневное время может быть признаком ряда заболеваний, сообщил врач 30.01.2023 07:010 Погода на Северо-Западе будет напоминать март – синоптики 29.01.2023 22:520 Губернатор сообщил о гибели в ходе спецоперации ещё пяти псковских военнослужащих 29.01.2023 21:330 Митингом и концертной программой отметили 79-ю годовщину освобождения в Новосокольниках 29.01.2023 20:440 Пострадавший от пожара пивной ресторан откроется в новой локации в Пскове
 
 
 
Самое популярное 24.01.2023 16:154 В Пскове умерла пенсионерка, которая кричала о помощи на весь подъезд 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 23.01.2023 09:500 В Печорах автомобилист наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге 28.01.2023 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 24.01.2023 17:158 Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сонливость в дневное время может быть признаком ряда заболеваний, сообщил врач

30.01.2023 07:20|ПсковКомментариев: 0

Доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков назвал возможные причины постоянной сонливости в дневное время. По его словам, человек в норме должен спать ночью в течение семи — девяти часов. Днём ощущения постоянного желания спать у здорового человека быть не должно, подчеркнул эксперт.

«Если же человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, например. К сонливости днём может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы — состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)», — цитирует главного врача «ИНВИТРО-Москва» RT.

Приём крепкого кофе, чая, алкоголя, напитков-энергетиков приводит к кратковременному возбуждению нервной системы, сменяющемуся периодами её сниженной активности, предупредил он.

«Гиповитаминозы В, D, С, железодефицитные состояния вызывают ощущение сонливости. Ряд психических заболеваний, таких как тревожное, биполярное расстройство, депрессия, могут приводить к сонливости днём», — объяснил собеседник RT. 

Как добавил врач, желание спать в течение дня вызывают гипотиреоз, андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологические заболевания, фибромиалгия, системная красная волчанка, синдром Шегрена, рассеянный склероз, а также различные инфекции, наиболее частыми из которых являются респираторные вирусные заболевания.

«Сонливость в течение дня является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьёзных заболеваний. Для начала поиска причин необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу общей практики», — посоветовал Хомяков.

Теги: #здоровье #врач
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем»?
В опросе приняло участие 281 человек
30.01.2023, 07:200 Сонливость в дневное время может быть признаком ряда заболеваний, сообщил врач 30.01.2023, 07:010 Погода на Северо-Западе будет напоминать март – синоптики 29.01.2023, 22:520 Губернатор сообщил о гибели в ходе спецоперации ещё пяти псковских военнослужащих 29.01.2023, 22:000 Не парковать автомобили на обочинах дорог призвали псковичей в ГИБДД
29.01.2023, 21:330 Митингом и концертной программой отметили 79-ю годовщину освобождения в Новосокольниках 29.01.2023, 21:080 Россиянка за рулём иномарки торопилась за дочерью в детский сад и сбила четверых пешеходов 29.01.2023, 20:440 Пострадавший от пожара пивной ресторан откроется в новой локации в Пскове 29.01.2023, 20:230 В Петербурге мать избила незрячую, задевшую случайно её дочь тростью
29.01.2023, 20:000 Турпоток из России в Таиланд увеличился в 14 раз в 2022 году 29.01.2023, 19:420 В Госдуме объяснили, что закон в России не запрещает радугу 29.01.2023, 19:190 Поэт и капитан дальнего плавания погиб при пожаре в Печорском районе 29.01.2023, 19:010 Необычное фото рыбного улова на Чудском озере опубликовал в Сети пскович
29.01.2023, 18:400 Псковская спортсменка преодолела высоту в 1,9 метра на соревнованиях «Битва полов» 29.01.2023, 18:260 Ушел из жизни создатель кота Леопольда мультипликатор Вячеслав Назарук 29.01.2023, 17:510 Пожилой великолучанке пришлось оказывать доврачебную помощь после общения с мошенниками 29.01.2023, 17:300 В Псково-Печерском монастыре торжественно отметят день памяти старца Иоанна Крестьянкина
29.01.2023, 17:060 Случаи провалов под лёд зафиксировали в Псковском районе 29.01.2023, 16:380 Автомобиль перевернулся на Ленинградском шоссе в Пскове. ВИДЕО 29.01.2023, 16:210 Терапевт перечислила рискующих заразиться бычьим цепнем россиян 29.01.2023, 16:050 Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале
29.01.2023, 15:370 Всероссийская школа по клинической иммунологии начала работу в Пушкинских Горах 29.01.2023, 15:150 Россиянка пыталась похудеть и узнала о 20-килограммовой опухоли в животе 29.01.2023, 14:580 Почти 80% псковичей не желают полностью отказаться от наличных денег 29.01.2023, 14:321 Фильмы о Гарри Поттере исчезнут из российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля
29.01.2023, 14:140 Россиян предупредили о смертельной опасности работы на удаленке 29.01.2023, 13:550 Метель и до +2°C прогнозируют синоптики в Псковской области 30 января 29.01.2023, 13:330 Битва за Новосокольники стала примером мужества и героизма – Александр Козловский 29.01.2023, 13:160 Печорские сето раскрыли рецепт национального блюда на федеральном телеканале
29.01.2023, 12:590 Сбежавшего из больницы полгода назад мужчину продолжают разыскивать в Пскове 29.01.2023, 12:390 Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами рёбер 29.01.2023, 12:220 Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с памятной датой освобождения от захватчиков 29.01.2023, 12:020 Мужчину с ирокезом и в военной одежде разыскивают в Псковской области
29.01.2023, 11:430 Умер лидер рок-группы Television Том Верлен 29.01.2023, 11:280 Пскович пронёс мимо кассы спиртные напитки и попался росгвардейцам 29.01.2023, 11:130 Международный день без Интернета празднуют 29 января 29.01.2023, 10:480 Двухэтажный дом сгорел в деревне Кулье Печорского района
29.01.2023, 10:300 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Новосокольническом районе 29.01.2023, 10:050 Пенсионерка попалась на фиктивной регистрации гражданина Армении в Палкинском районе 29.01.2023, 09:441 Неочевидную опасность привычки переносить болезни на ногах назвала эндокринолог 29.01.2023, 09:220 Россиянин зарезал сына и бывшую жену, а после покончил с собой
29.01.2023, 09:000 Псковичи нарисовали открытки к 23 февраля для лимитированной серии 28.01.2023, 22:000 Приём заявок на фотоконкурс «Открытый взгляд» продолжается в Псковской области 28.01.2023, 21:560 Великолукский боксёр Мухаммад Шехов победил в главном поединке турнира в Екатеринбурге  28.01.2023, 21:380 Как появляются фобии в еде, объяснила диетолог
28.01.2023, 21:170 Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в 2022 году 28.01.2023, 20:550 Какая скидка продолжает действовать на Госуслугах, напомнили псковским автомобилистам 28.01.2023, 20:370 Пять спортсменов из Пыталовского района представят регион на первенстве СЗФО по ММА 28.01.2023, 20:190 О смертельной опасности работы «на удаленке» предупредили россиян
28.01.2023, 20:000 Выставка «Камень. Дерево. Бумага» откроется в псковской галерее «Цех» 28.01.2023, 19:410 Четвёртый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Печорском районе 28.01.2023, 19:232 Михаил Ведерников о дорожном нацпроекте: На этот год планы ещё амбициознее 28.01.2023, 19:030 Реставрационные работы Лазаревской церкви продолжают в Псково-Печерском монастыре
28.01.2023, 18:440 Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году 28.01.2023, 18:250 Главную новогоднюю ель демонтировали в центре Пскова 28.01.2023, 18:040 Псковичам перечислили причины, когда можно проигнорировать предложение о работе 28.01.2023, 17:450 Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября
28.01.2023, 17:240 Чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ проходит 28 января 28.01.2023, 17:050 Эксперт назвал неожиданные товары, у которых есть свой срок годности 28.01.2023, 16:480 Следы волков обнаружили на озере во время рыбалки в Плюсском районе. ФОТО 28.01.2023, 16:300 Ещё 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
28.01.2023, 16:110 Юный пскович занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо 28.01.2023, 15:530 Презентован первый сборник по итогам «Школы критики» имени Валентина Курбатова в «Михайловском» 28.01.2023, 15:350 Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Гдовского района 28.01.2023, 15:140 Гриппом можно заболеть дважды за сезон - Роспотребнадзор
28.01.2023, 15:000 Сериал «Король и шут» выйдет в России 2 марта 28.01.2023, 14:550 Как визуально определить прочность льда, объяснили псковичам 28.01.2023, 14:340 Ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных предложили в Госдуме 28.01.2023, 14:150 Стадо косуль в Тригорском парке сфотографировал сотрудник «Михайловского»
28.01.2023, 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 28.01.2023, 13:410 До -9°C и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 января 28.01.2023, 13:230 Лису заметили в Опочке. ВИДЕО 28.01.2023, 13:040 Создание купола часовни в память жертв COVID-19 завершили в Пушкиногорском районе
28.01.2023, 12:450 Мужчину с горбинкой на носу продолжают разыскивать в Пскове 28.01.2023, 12:270 Островский район занял второе место в конкурсе регионального МЧС 28.01.2023, 12:080 Кто чаще изучает несколько иностранных языков в Пскове, выяснили эксперты 28.01.2023, 11:500 Огонь повредил квадроцикл и моторную лодку в псковском гараже
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru