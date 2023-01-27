Общество

Сонливость в дневное время может быть признаком ряда заболеваний, сообщил врач

Доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков назвал возможные причины постоянной сонливости в дневное время. По его словам, человек в норме должен спать ночью в течение семи — девяти часов. Днём ощущения постоянного желания спать у здорового человека быть не должно, подчеркнул эксперт.

«Если же человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, например. К сонливости днём может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы — состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)», — цитирует главного врача «ИНВИТРО-Москва» RT.

Приём крепкого кофе, чая, алкоголя, напитков-энергетиков приводит к кратковременному возбуждению нервной системы, сменяющемуся периодами её сниженной активности, предупредил он.

«Гиповитаминозы В, D, С, железодефицитные состояния вызывают ощущение сонливости. Ряд психических заболеваний, таких как тревожное, биполярное расстройство, депрессия, могут приводить к сонливости днём», — объяснил собеседник RT.

Как добавил врач, желание спать в течение дня вызывают гипотиреоз, андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологические заболевания, фибромиалгия, системная красная волчанка, синдром Шегрена, рассеянный склероз, а также различные инфекции, наиболее частыми из которых являются респираторные вирусные заболевания.

«Сонливость в течение дня является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьёзных заболеваний. Для начала поиска причин необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу общей практики», — посоветовал Хомяков.