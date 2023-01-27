Общество

Предприниматели столкнулись с новой схемой мошенничества на Wildberries

Предприниматели, торгующие на Wildberries, столкнулись с новой схемой мошенничества. Представляясь аналитиками и обещая увеличение продаж, злоумышленники получают доступ к личному кабинету и выкупают товар по минимальной цене.

В результате продавцы теряют и деньги, и продукцию. Ответственность за доступ к своему аккаунту несет сам бизнесмен, и единственный способ избежать подобного мошенничества — повышать цифровую грамотность и уровень осведомленности о возможных угрозах, сообщают «Известия».

Услуги аналитиков весьма востребованы фирмами, которые торгуют на маркетплейсах. Они собирают информацию о том, насколько эффективно продаются те или иные товары, выстраивают стратегию продаж, находят наиболее прибыльные ниши. Как следствие — помогают предпринимателям увеличивать прибыль. На популярности этой услуги и играют преступники.