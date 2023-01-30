Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей три единицы оружия

29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 23 по 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ЛРР выявили 15 административных правонарушений и изъяли 3 единицы оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия документа.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.