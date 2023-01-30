Общество

Сотрудники исправительной колонии провели урок мужества для школьников Островского района

Представители исправительного учреждения в лице начальника отдела по воспитательной работе с осужденными Сергея Родина и председателя Совета ветеранов ИК-2 Виталия Уловского провели для учащихся Крюковской средней общеобразовательной школы Островского района урок мужества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Началу мероприятия предшествовала экскурсия по школе, где приглашенные гости ознакомились с достижениями и успехами учебной организации, среди которых военно-патриотический клуб «Допризывник». Сотрудники уголовно-исполнительной системы напомнили, что на базе УФСИН России по Псковской области также активно работает клуб «Зубренок», рассказали о деятельности объединения и его воспитанниках.

Далее состоялся урок, посвященный важным историческим датам – 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, победе в Сталинградской битве. Ребята ознакомились с фактами документальной хроники и посмотрели подготовленные видеоматериалы. Кроме того, председатель Совета ветеранов ИК-2 Виталий Уловский рассказал об одной из значимых наград – ордене Мужества и поделился историей подвига сотрудника отдела охраны Юрия Степанова, удостоенного этой награды.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших.