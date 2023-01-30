Общество

Россияне стали чаще рассматривать для переезда Санкт-Петербург – опрос

Жители российских регионов все чаще выбирают Санкт-Петербург для переезда на длительное время. В качестве причины для респонденты отметили отсутствие возможностей для профессионального развития и карьерного роста в том регионе, в котором они на данный момент проживают.

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели опрос среди 1 810 трудоустроенных мужчин и женщин в возрасте от 25 до 55 лет. Около половины респондентов согласились с тем, что их заработок может существенно вырасти, если они переедут жить в Северную столицу. Это обстоятельство является одной из главных причин для переезда, пишет RuNews24.

Среди причин для переезда россияне также указали желание устроиться на работу в крупную компанию и личные жизненные обстоятельства.