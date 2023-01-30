Общество

Мужчина ищет отца в Псковской области, которого не видел после службы в армии

Сергея Калкатина 1957 года рождения ищет сын Дмитрий в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«В 1999 году я ушел в армию. После дембеля я с ним встретился в Пскове, но, по его словам, на тот момент он проживал в Печорах с некой женщиной. С того момента я его не видел», - указал он в своем обращении на сайте программы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1822598.