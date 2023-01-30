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Ушла из жизни актриса, сыгравшая Уэнсдэй в «Семейке Аддамс»

Сыгравшая Уэнсдэй в ситкоме «Семейка Аддамс» 1960-х Лиза Лоринг умерла в 64 года, сообщает Deadline со ссылкой на соцсети подруги актрисы Лори Джейкобсон.

Фото: Filmways Television, 1964

Артистки не стало 28 января. У нее случился обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением, заявила знакомая Лоринг, и три дня она была подключена к аппарату жизнеобеспечения. Решение отключить от него актрису приняла ее семья.

Лоринг сыграла Уэнсдэй в первой экранизации культового цикла карикатур Чарльза Аддамса. С 1964 по 1966 годы было выпущено 64 эпизода, уточняет РИА Новости.

Кроме того артистку можно увидеть в шоу «Остров фантазий», «Барнаби Джонс», «Дикая лагуна» и других.