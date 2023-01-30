Общество

Обновление дома со скидкой предлагает псковичам «Стройбаза на Алмазной»

Новый год – новый дом! «Стройбаза на Алмазной» предлагает псковичам обновить квартиры со скидкой на ассортимент. О том, что и где купить, рассказывает Псковская Лента Новостей.

Магазин «Домина»

https://msm60.ru/magazin-domina

https://vk.com/pskovdomina

улица Леона Поземского 92, лит Ж, павильон №34

Магазин строительных и отделочных материалов «Домина» предлагает псковичам широкий ассортимент товаров от керамической плитки до фресок. С 20 января по 5 марта жители города могут воспользоваться уникальной акцией!

В магазине «Домина» с 20 января по 5 марта можно воспользоваться скидкой -20% на ламинат серии Classic, Impressive и Creo Plus.

Магазин «Континент дверей»

Магазин «Континент дверей» предлагает огромный ассортимент от входных до металлических дверей, заканчивая межкомнатными. В ассортименте представлены как стандартные дверные полотна, так и многофункциональные двери специального назначения: усиленные, огнестойкие, маятниковые, а также двери с повышенной износостойкостью.

В команде работают профессиональные установщики, которые оперативно сделают бесплатные замеры, качественно произведут монтаж изделия, а также проконсультируют по всем возникающим вопросам, связанным с ремонтом и отделкой.

Сейчас в магазине действует скидка -20%. Подробности акции можно уточнить у менеджера.

Магазин «Северное сияние»

https://msm60.ru/severnoe-siyanie

https://vk.com/sev_sianie

«Стройбаза на Алмазной», павильон №29, секции №105 и 106.

Сеть супермаркетов светильников «Северное сияние» основана в 2010 году и уже успела завоевать симпатии псковичей. В магазине можно найти как люстры, так и бра, торшеры, настольные и прикроватные лампы, светодиодные лампочки и многое-многое другое.

Кроме большого выбора, магазин может порадовать покупателей постоянными скидками:

Скидка 10% новоселам

Скидка 15% именинникам.

Скидка 7% каждый понедельник пенсионерам

Скидка 5% за подписку на рассылку в группе «ВКонтакте»

Магазин «Мойдодыр»

https://msm60.ru/magazin-mojdodyr

https://vk.com/moidodir24

«Стройбаза на Алмазной», павильон №82 и 40

«Мойдодыр» — один из главных магазинов сантехники в Пскове, в котором представлен выбор по оптимальной стоимости. Огромный выбор акриловых, чугунных, стальных ванн, душевых кабин, мебели, инженерной сантехники.

Покупателям предлагают скидку 10% за единовременную покупку комплекта из четырёх предметов: душевая кабина или ванна, умывальник или тумба-умывальник, полотенцесушитель, смеситель.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8:30 до 19:00, суббота с 8:30 до 17:00, воскресенье с 8:30 до 16:00.