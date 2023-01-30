Обновление дома со скидкой предлагает псковичам «Стройбаза на Алмазной»

Новый год – новый дом! «Стройбаза на Алмазной» предлагает псковичам обновить квартиры со скидкой на ассортимент. О том, что и где купить, рассказывает Псковская Лента Новостей.
Магазин «Домина»
Магазин строительных и отделочных материалов «Домина» предлагает псковичам широкий ассортимент товаров от керамической плитки до фресок. С 20 января по 5 марта жители города могут воспользоваться уникальной акцией!
Магазин «Континент дверей»
Магазин «Континент дверей» предлагает огромный ассортимент от входных до металлических дверей, заканчивая межкомнатными. В ассортименте представлены как стандартные дверные полотна, так и многофункциональные двери специального назначения: усиленные, огнестойкие, маятниковые, а также двери с повышенной износостойкостью.
В команде работают профессиональные установщики, которые оперативно сделают бесплатные замеры, качественно произведут монтаж изделия, а также проконсультируют по всем возникающим вопросам, связанным с ремонтом и отделкой.
Магазин «Северное сияние»
Сеть супермаркетов светильников «Северное сияние» основана в 2010 году и уже успела завоевать симпатии псковичей. В магазине можно найти как люстры, так и бра, торшеры, настольные и прикроватные лампы, светодиодные лампочки и многое-многое другое.
Магазин «Мойдодыр»
«Мойдодыр» — один из главных магазинов сантехники в Пскове, в котором представлен выбор по оптимальной стоимости. Огромный выбор акриловых, чугунных, стальных ванн, душевых кабин, мебели, инженерной сантехники.
«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!
Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.
График работы рынка: понедельник - пятница с 8:30 до 19:00, суббота с 8:30 до 17:00, воскресенье с 8:30 до 16:00.