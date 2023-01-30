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Общество

В бывших магазинах Zara появится коллекция одежды под новым брендом

30.01.2023 12:26|ПсковКомментариев: 0

В бывших магазинах бренда Zara под новым названием и управлением появится коллекция одежды, созданная специально для России. Об этом сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

«Это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России и может учесть климатические условия (холодные зимы), а также то, что к разработке также привлечены специалисты из Inditex», — рассказала она.

Эксперт отметила: предположительно, первые магазины откроются в столичных торговых центрах, цены, вероятнее всего, останутся в рамках концепции Zara. Магазины, по которым не расторгли договоры, будут работать под новым названием. Как сообщают источники на рынке коммерческой недвижимости, торговая сеть будет называться Maag, пишет ТАСС.

Управляющий директор Российского Совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский рассказал, что если обновленный бренд завезет в Россию новую коллекцию, то открыться магазины должны будут не позже февраля. Если этого не произойдет, то открытие будет только через три месяца с летней коллекцией одежды.

Теги: #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
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