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О разнице между артритом и артрозом рассказал травматолог

О разнице между артритом и артрозом рассказал травматолог Саид Репп. Так, артроз сначала поражает суставы, а после весь организм и кости. Он не носит воспалительный характер.

Артрит, наоборот, является воспалительным поражением суставов, которое сопровождается резкой болью, раздуванием сустава и повышенной температурой. Врач обратил внимание также на ревматизм, поражающий не только суставы, но и сердце, сосуды и нервную систему. Лечением данного заболевания занимается ревматолог, пишет RuNews24.

Репп подчеркнул, что деформирующими остеоартрозами страдают пожилые и молодые люди. Он добавил, что этой болезни чаще всего подвержены спортсмены, травмировавшие суставы, и люди, которые страдают системными заболеваниями. Одним из основных провоцирующих факторов являются перегрузки суставов. Травматолог рекомендовал при обнаружении симптомов данных болезней обратиться за медпомощью.