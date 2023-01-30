Общество

Параллельный импорт не повлиял на объем прав потребителей - Роспотребнадзор

Режим «параллельного импорта» не влияет на объем прав потребителей, в том числе при покупках по акции «киберпонедельник», сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В преддверии акции интернет-магазинов "киберпонедельник", которая стартует в России 30 января (ровно в 00:00) и продлится до 2 февраля (23:59), Роспотребнадзор напоминает, что так называемый режим "параллельного импорта" (прямой ввоз безопасных и качественных товаров из любых стран, минуя "разрешение" изготовителя товара продавать его на территории России) не влияет на объем прав российских потребителей», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в новых условиях потребителям необходимо обращать особое внимание на гарантийный срок товара. Товар без гарантийного срока не запрещен к продаже, но даже в этом случае у покупателя остается право в течение двух лет обратиться к продавцу с требованием о ремонте или возврате денег, пояснили в ведомстве.

Важно, что наличие гарантийного срока освобождает покупателя от обязанности доказывать причины возникновения недостатка в период действия гарантии, уточняется в материале.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что от товара «по акции» у потребителя есть право отказаться, в случае интернет-покупки – в любое время до передачи товара, а после передачи – в течение 7 дней.

Не стоит приобретать товар на малоизвестных сайтах, не нужно также пренебрегать предварительным изучением отзывов, кроме того следует обратить внимание на контакты, предложенные для связи, открытый для покупателей продавец, как правило, размещает общие сведения, адрес офиса, магазина или пункта выдачи, телефон, электронную почту и аккаунты в социальных сетях, добавили в ведомстве.