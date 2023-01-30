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Общество

Работодатели не могут штрафовать сотрудников, заявил Роструд

30.01.2023 14:43|ПсковКомментариев: 0

Работодатель не может штрафовать сотрудников, ему доступны такие методы взысканий, как замечание, выговор и увольнение, сообщается в Telegram-канале Роструда.

«Нет, не может. Работодатель может применить к работнику только один из трех видов дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 ТК РФ)», - говорится в сообщении.

В Роструде уточнили, что к отдельным категориям работников применяются другие дисциплинарные взыскания: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и другие. Это относится к сотрудникам следственного комитета, прокуратуры, госслужащим и ряду других.

При этом до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать у работника письменное объяснение. Если оно не будет предоставлено в течение двух рабочих дней, составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая время отсутствия сотрудника на работе.

«Если работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), то за защитой своих прав вы можете обратиться в государственную инспекцию труда и суд», - добавили в Роструде.

Теги: #работа #Роструд
Источник: Псковская Лента Новостей
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