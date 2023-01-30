Общество

Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность

Перечень причин инвалидности расширен ранениями, полученным в ходе службы в добровольческом формировании, сообщила пресс-служба Минтруда.

«Постановление правительства Российской Федерации "О внесении изменений в пункт 15 Правил признания лица инвалидом" – это подзаконный акт, принятый во исполнение Федерального закона от 4 ноября 2022 года № 419-ФЗ. Федеральным законом предусмотрено, что на участников добровольческих формирований, в случае признания их инвалидами, распространяются те же меры соцподдержки, что и для военнослужащих, получивших военную травмы», - пояснили в Минтруде.

Согласно сообщению, сейчас в правилах признания инвалидом перечислено 17 пунктов, которые определяются в зависимости от обстоятельств возникновения инвалидности, пишет РИА Новости.

«Данный перечень дополнен новой причиной инвалидности, которую ввел Федеральный закон "последствиями ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей в добровольческих формированиях», - уточнили в министерстве.