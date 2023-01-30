Причину отмены осеннего конкурса ТОСов назвали псковичам

Конкурс заявок территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) не состоялся в Пскове осенью 2022 года по ряду причин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова, отвечая на обращение к главе города Борису Елкину на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Почему так скоро назначен новый конкурс? Ведь только был недавно, в октябре 2022 года. И снова конкурс. Как по мне, если был в октябре конкурс, значит, следующий также должен быть, а не через 3 месяца» - отметил местный житель.
Такой комментарий он оставил под записью о том, что с 1 февраля начнётся приём заявок на региональный конкурс проектов, разработанных ТОСами.
«Конкурс, объявленный осенью, не состоялся по ряду причин, в том числе из-за того, что заявки были оформлены неправильно. Это повторный прием заявок от ТОС. В конце 2023 года планируется провести еще один», - ответили на обращение представители администрации.