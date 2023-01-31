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Общество

Причины дефицита работников в Псковской области назвали аналитики

31.01.2023 10:29|ПсковКомментариев: 0

За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Псковской области сильно изменился: в 11 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 16 отраслях, наоборот, наблюдается серьезное падение числа кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Консультирование», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Домашний персонал» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в банковской сфере ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали не менее 2 человек, за 2 года число кандидатов упало почти на 1,3 пункта. Аналогичная ситуация в сфере фитнеса: раньше на рабочее место претендовали до 2 человек.

Ещё более яркая картина складывается среди топ-менеджеров Псковской области: два года конкуренция среди них была почти 6 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 4 пункта). В целом за 2 года в 16 профсферах области произошло серьезное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту. 

Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Юристы» (15 резюме на вакансию), «Управление персоналом, тренинги» (6 человек на место), а также среди бухгалтеров (5 резюме на вакансию). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди юристов на 8,3 пункта, среди эйчаров на 3,1, среди представителей сферы науки и образования, а также сферы «Инсталляция и сервис» на 2,0. Также из-за высокой активности начинающих специалистов в ИТ-секторе за 2 года выросла конкуренция на 1 пункт (с 1 до 2 человек). В целом за 2 года в 11 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу. 

По мнению специалистов, такая ситуация возникла из-за нескольких факторов:

  • Изменение технологических процессов, передача части функций на аутсорсинг, уменьшение объема производства, а также приостановка проектов приводят к необходимости оптимизировать штат и это не обаятельно сокращения, это ещё и сокращение спроса на ряд специалистов. В кризис компаниям не нужны в таких больших объёмах эйчары, юристы, административный персонал и неопытные ИТ-специалисты, потому что не нужна поддержка текущих или новых проектов.
  • После начала СВО иностранные бизнесы передавали активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением. Если говорить о тех, кто всё-таки лишился работы в иностранных компаниях, то многие из них получили в качестве компенсации по 8–12 окладов. У них тоже не было мотивации выходить на открытый рынок труда здесь и сейчас. После многие из таких соискателей либо уходили в новую сферу, менее «опасную» с точки зрения сокращения, а некоторые и вовсе уехали из страны.
  • В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие местные соискатели открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики.
  • Ключевой фактор - демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстата, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция среди работодателей, потому что людей физически не хватает. Следующая возрастная категория 25-29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают.

Динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) в Псковской области, 2023:

профсфера

Текущий уровень конкуренции

динамика за 2 года

Юристы

15,1

8,3

Управление персоналом, тренинги

6,2

3,1

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

5,4

1,9

Начало карьеры, студенты

4,6

1,3

Маркетинг, реклама, PR

4,0

0,8

Наука, образование

3,8

2,0

Закупки

3,5

1,4

Безопасность

3,2

1,2

Страхование

2,7

1,7

Инсталляция и сервис

2,5

2,0

Информационные технологии, интернет, телеком

2,3

1,0

Административный персонал

2,3

0,1

Искусство, развлечения, масс-медиа

2,2

-0,5

Туризм, гостиницы, рестораны

2,1

1,0

Транспорт, логистика

1,9

0,5

Автомобильный бизнес

1,8

0,3

Высший менеджмент

1,7

-4,1

Производство

1,7

0,5

Продажи

1,1

-0,1

Строительство, недвижимость

1,0

0,3

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

0,9

-0,8

Рабочий персонал

0,8

0,3

Банки, инвестиции, лизинг

0,5

-1,3

Консультирование

0,4

0,0

Медицина, фармацевтика

0,2

-0,1

Добыча сырья

0,1

-0,7

Домашний персонал

0,1

-0,7
Теги: #регион60 #вакансия #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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