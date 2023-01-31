Причины дефицита работников в Псковской области назвали аналитики

За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Псковской области сильно изменился: в 11 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 16 отраслях, наоборот, наблюдается серьезное падение числа кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Консультирование», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Домашний персонал» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в банковской сфере ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали не менее 2 человек, за 2 года число кандидатов упало почти на 1,3 пункта. Аналогичная ситуация в сфере фитнеса: раньше на рабочее место претендовали до 2 человек.
Ещё более яркая картина складывается среди топ-менеджеров Псковской области: два года конкуренция среди них была почти 6 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 4 пункта). В целом за 2 года в 16 профсферах области произошло серьезное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту.
Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Юристы» (15 резюме на вакансию), «Управление персоналом, тренинги» (6 человек на место), а также среди бухгалтеров (5 резюме на вакансию). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди юристов на 8,3 пункта, среди эйчаров на 3,1, среди представителей сферы науки и образования, а также сферы «Инсталляция и сервис» на 2,0. Также из-за высокой активности начинающих специалистов в ИТ-секторе за 2 года выросла конкуренция на 1 пункт (с 1 до 2 человек). В целом за 2 года в 11 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу.
По мнению специалистов, такая ситуация возникла из-за нескольких факторов:
Динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) в Псковской области, 2023:
|
профсфера
|
Текущий уровень конкуренции
|
динамика за 2 года
|
Юристы
|
15,1
|
8,3
|
Управление персоналом, тренинги
|
6,2
|
3,1
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
5,4
|
1,9
|
Начало карьеры, студенты
|
4,6
|
1,3
|
Маркетинг, реклама, PR
|
4,0
|
0,8
|
Наука, образование
|
3,8
|
2,0
|
Закупки
|
3,5
|
1,4
|
Безопасность
|
3,2
|
1,2
|
Страхование
|
2,7
|
1,7
|
Инсталляция и сервис
|
2,5
|
2,0
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
2,3
|
1,0
|
Административный персонал
|
2,3
|
0,1
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
2,2
|
-0,5
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2,1
|
1,0
|
Транспорт, логистика
|
1,9
|
0,5
|
Автомобильный бизнес
|
1,8
|
0,3
|
Высший менеджмент
|
1,7
|
-4,1
|
Производство
|
1,7
|
0,5
|
Продажи
|
1,1
|
-0,1
|
Строительство, недвижимость
|
1,0
|
0,3
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
0,9
|
-0,8
|
Рабочий персонал
|
0,8
|
0,3
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
0,5
|
-1,3
|
Консультирование
|
0,4
|
0,0
|
Медицина, фармацевтика
|
0,2
|
-0,1
|
Добыча сырья
|
0,1
|
-0,7
|
Домашний персонал
|
0,1
|
-0,7