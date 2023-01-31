Общество

Причины дефицита работников в Псковской области назвали аналитики

За два года уровень конкуренции за рабочие места среди местных соискателей в Псковской области сильно изменился: в 11 профессиональных сферах число кандидатов существенно выросло, а в 16 отраслях, наоборот, наблюдается серьезное падение числа кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Наиболее острый дефицит соискателей по итогам месяца наблюдается в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Консультирование», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Домашний персонал» (не более 1 кандидата на вакансию). При этом ещё два года назад в банковской сфере ситуация была более здоровой: на одно рабочее место претендовали не менее 2 человек, за 2 года число кандидатов упало почти на 1,3 пункта. Аналогичная ситуация в сфере фитнеса: раньше на рабочее место претендовали до 2 человек.

Ещё более яркая картина складывается среди топ-менеджеров Псковской области: два года конкуренция среди них была почти 6 человек на место, теперь лишь 2 (падение за 2 года на 4 пункта). В целом за 2 года в 16 профсферах области произошло серьезное падение конкуренции среди соискателей, что привело к кадровому дефициту.

Самый высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Юристы» (15 резюме на вакансию), «Управление персоналом, тренинги» (6 человек на место), а также среди бухгалтеров (5 резюме на вакансию). Сильнее всего за 2 года выросла конкуренция среди юристов на 8,3 пункта, среди эйчаров на 3,1, среди представителей сферы науки и образования, а также сферы «Инсталляция и сервис» на 2,0. Также из-за высокой активности начинающих специалистов в ИТ-секторе за 2 года выросла конкуренция на 1 пункт (с 1 до 2 человек). В целом за 2 года в 11 сферах рынка труда взлетела конкуренция за работу.

По мнению специалистов, такая ситуация возникла из-за нескольких факторов:

Изменение технологических процессов, передача части функций на аутсорсинг, уменьшение объема производства, а также приостановка проектов приводят к необходимости оптимизировать штат и это не обаятельно сокращения, это ещё и сокращение спроса на ряд специалистов. В кризис компаниям не нужны в таких больших объёмах эйчары, юристы, административный персонал и неопытные ИТ-специалисты, потому что не нужна поддержка текущих или новых проектов.

После начала СВО иностранные бизнесы передавали активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением. Если говорить о тех, кто всё-таки лишился работы в иностранных компаниях, то многие из них получили в качестве компенсации по 8–12 окладов. У них тоже не было мотивации выходить на открытый рынок труда здесь и сейчас. После многие из таких соискателей либо уходили в новую сферу, менее «опасную» с точки зрения сокращения, а некоторые и вовсе уехали из страны.

В целом в поведении соискателей заметна осторожность: на фоне экономической нестабильности многие местные соискатели открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но при этом не спешили менять работу. На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики.

Ключевой фактор - демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстата, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция среди работодателей, потому что людей физически не хватает. Следующая возрастная категория 25-29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают.

Динамика уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию) в Псковской области, 2023: