Общество

Исполнилось 80 лет со дня трагедии в пустошкинской деревне Ольховцы

80 лет со дня зверства фашистов в деревне Ольховцы Пустошкинского района исполняется сегодня, 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии.

Фото здесь и далее: ТИК Пустошкинского района

«31 января 1943 года немецкие оккупанты заживо сожгли 43 мирных жителя в деревне Ольховцы - женщин, стариков, детей», - напомнили в ТИК.

Сведения о заживо сожженных жителях деревни Ольховцы Шалаховского сельсовета содержатся в двух источниках: Акте районной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Пустошкинского района от 4 декабря 1944 года и Книге Памяти, том 16, издание 1995 года.

По сведениям, представленным в Книге Памяти, в списке заживо сожженных жителей деревень Авинищи, Ольховцы, Столпово значится 43 человека (по некоторым источникам – 49 человек) (жители деревень Авинищи и Столпово были согнаны в деревню Ольховцы). Дата казни 31 января 1943 года.

На месте бывшей деревни Ольховцы имеется братское захоронение местных жителей, казненных фашистами. В 1987 году на братском захоронении поставили памятник, а в 2019 году на месте памятника установили стелу с именами сожженных жителей.

«Со дня расправы над мирным населением прошло 80 лет. Однако срока давности этому преступлению нет», - заключили в ТИК.