Общество

В России снизилось количество клинических испытаний оригинальных лекарств

В России сокращаются клинические испытания препаратов: в 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений, чем годом ранее. Падение стало следствием массового отказа иностранных компаний от исследований в стране, хотя лекарства и медицинские изделия не попали под санкции.

Рост на 21% испытаний локальных производителей не смог компенсировать падения, да и обеспечен в основном дженериками. В перспективе это может привести к снижению доли на рынке инновационных препаратов — наиболее эффективных при лечении в том числе онкологических заболеваний, сообщает «Коммерсантъ».

В 2022 году Минздрав выдал 740 разрешений на проведение клинических исследований препаратов, что на 18,5% меньше год к году. Большая часть приходится на российские компании — 526 исследований, или 71%. Они увеличили испытания на 21%. Более чем вдвое снизили исследования иностранные производители — они получили 214 разрешений против 493 в 2021 году.

Сокращение доли западных компаний произошло на фоне спецоперации РФ на Украине. Многие крупные международные производители, включая Roche, GSK, Novartis, Pfizer, остановили новые клинические испытания в России и набор пациентов в текущие. В Roche и GSK уточнили, что начатые до марта 2022 года исследования продолжаются. В Novartis, Pfizer, Sanofi, AstraZeneca на запросы издания не ответили.

Отказ западных концернов от исследований в РФ беспокоит власти, и глава Минпромторга на совещании у Владимира Путина 24 января подчеркивал рост российских испытаний. «В 2022 году число исследований фармпроизводителями РФ выросло на треть, они зарегистрировали 130 новых лекарств»,— говорил он. Рост локального производства препаратов, в том числе инновационных, заложен в стратегии «Фарма-2020», продленной до 2024 года.