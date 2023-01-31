Общество

О зачислении детских выплат Социального фонда рассказали псковичам

Все детские выплаты Социального фонда приходят родителям на счет в банке в один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России. В этой связи за текущий месяц деньги родителям были перечислены с 13 по 20 января. В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца – в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март.

При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты.