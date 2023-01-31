Общество

Новый видеопроект представил Государственный архив Псковской области

Новый видеопроект представил Государственный архив Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Мы решили дать жизнь новому проекту. На смену "Несвежей прессе" о публикациях в псковских печатных изданиях конца XIX - начала XX века приходит «"Архив Газет Инфо". Вас ждут самые интересные и важные новости Псковской области второй половины XX века. В первом выпуске вы узнаете: об открытии нового магазина хлебобулочных изделий на улице Спартака в Великих Луках и завода комбинированных кормов, об отзывах покупателей на обслуживание в магазине №22 в деревне Осиновичи с появлением нового продавца Светланы Александровой», - говорится в анонсе проекта.

В материалах «Великолукской правды» за январь 1959 года автор программы прочитает о медсестре Марии Захаровой – в дороге сломалась машина скорой помощи и лишь настойчивость медсестры помогла вовремя доставить в больницу роженицу, уточнили архивисты.

Также в проекте можно узнать, на что жаловались читатели и что выигрывали псковичи в лотерею.