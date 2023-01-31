Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о тонкостях кадровой работы в УИС

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На прошлой неделе, 24 января, свой профессиональный праздник отметили сотрудники службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы. За это направление работы в учреждениях псковского УФСИН отвечают около 40 человек.

Действительно ли кадры решают все? Каковы особенности кадровой работы в уголовно-исполнительной системе? Представители каких профессий трудятся в учреждениях псковского УФСИН и какие специальности наиболее востребованы? Где можно получить профильное высшее образование? На эти и другие вопросы в рамках программы ответит начальник отдела кадров УФСИН России по Псковской области, подполковник внутренней службы Надежда Федорова.

Трансляция завершена.