Общество

Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован 31 января.

Николаева доставили ночью в кардиоцентр. В настоящее время он находится в блоке интенсивной терапии, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

У певца подозревают инфаркт. Точное состояние Николаева не сообщается.

Игорю Николаеву 63 года. В 1980 году он окончил эстрадное отделение Московского института культуры. После этого сотрудничал с артистами в качестве композитора, а также выступал как сольный исполнитель. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.