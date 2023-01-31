Общество

Небольшие осадки прогнозируют в Псковской области 1 февраля

Облачная погода (ночью с прояснениями) ожидается на территории Псковской области 1 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью преимущественно без осадков, днем в регионе возможны небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого.

На дорогах в некоторых частях области образуется гололедица. Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -6 до -1 градуса, днём столбик термометра покажет от -1 до +1 градуса.

Атмосферное давление будет низким.

Напомним, на неделе с 30 января по 5 февраля в Псковской области ожидается практически ежедневное выпадение осадков.