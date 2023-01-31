Общество

Семь фактов о продукции завода «Титан-Полимер». Инфографика

Семь фактов о продукции завода «Титан-Полимер» рассказали псковичам. Первый из них - широкий спектр использования. Потребители продукции - предприятия, работающие в сферах потребления плёнок, пищевой и непищевой упаковки, рекламной продукции, солнечных батарей, изоляционных материалов.

Фото: Псковский завод Титан-Полимер

Во-вторых, каждое из уникальных свойств плёнки находит собственную нишу применения. Это пищевая отрасль, электротехническая (кабели, изоляция, ламинаты), медицинская (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы), производстве гибкой упаковки, автопромышленность (пленка автомобильных стекол и т.д.).

В-третьих, диапазон 8–125 микрон уникален для российского производства. Ассортимент предполагает выпуск ультратонких пленок от 8 мк, прозрачных и металлизированных, толстых пленок до 125 мкм. Никто из российских производителей не выпускает продукцию с такими показателями.

Четвертым фактом является стойкость к механическим воздействиям и низким температурам, газонепроницаемость, нетоксичность. БОПЭТ-плёнки сохраняют свойства при повышенной влажности.

Пятый - БОПЭТ-плёнки вне конкуренции по своим барьерным свойствам. Есть возможность создания заданного барьера к газам и ультрафиолетовому излучению.

Шестым фактом выступает высокая прозрачность, лёгкость и высокие возможности декорирования. На плёнки легко наносятся красители. И последний факт, один из главных - возможность вторичной переработки.