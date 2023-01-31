Общество

«Беседка»: О тонкостях кадровой работы в уголовно-исполнительной системе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 января.

На прошлой неделе, 24 января, свой профессиональный праздник отметили сотрудники службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы. За это направление работы в учреждениях псковского УФСИН отвечают около 40 человек.

Действительно ли кадры решают все? Каковы особенности кадровой работы в уголовно-исполнительной системе? Представители каких профессий трудятся в учреждениях псковского УФСИН и какие специальности наиболее востребованы? Где можно получить профильное высшее образование? На эти и другие вопросы в рамках программы ответила начальник отдела кадров УФСИН России по Псковской области, подполковник внутренней службы Надежда Федорова.